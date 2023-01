Für Heinz Schmidt ist die Erdgeschichte sein großes Hobby

Plus Der Kissinger interessiert sich für alles, "was im Boden drin ist". Mit seinen Rechercheergebnissen trägt er wesentlich zur Kissinger Ortsgeschichte bei.

Zusammen mit Heinz Schmidt Kissinger Geschichte zu erkunden, dies begeisterte in den vergangenen zwei Jahren bereits viele Menschen aus dem Ort und der Umgebung. Bei einer Tour rund um den Weitmannsee, einer Wanderung in Mergenthau oder auch bei einem Radausflug durch das Trockental der "Ur-Paar" bei Ottmaring konnten sich die Exkursionsteilnehmer vom reichen Wissen des 78-Jährigen überzeugen. Seit Heinz Schmidt als Versuchsingenieur bei der Firma Frisch/O&K technische Erprobungen für Erdbewegungs- und Straßenbaumaschinen durchführte, hat er einen speziellen Bezug zu den Besonderheiten auf dem Lechfeld.