FW-Fraktionssprecher Wirtz legt sein Amt in Kissing nieder

Aus Altersgründen hört Peter Wirtz als Gemeinderat der Freien Wähler auf. Er will sich jetzt vor allem auf seine Aufgabe als Seniorenbeauftragter konzentrieren.

15 Jahre lang war Peter Wirtz als Gemeinderat in Kissing tätig, jetzt hört er aus Altersgründen auf. Der Fraktionssprecher der Freien Wähler war in den Ausschüssen aktiv, etwa dem Rechnungsprüfungsausschuss, im Kultur- und Sportausschuss und dem Hauptausschuss. Auch im Abwasserzweckverband Obere Paar war Wirtz für die Gemeinde tätig. "Er hat so viele Stunden für das Allgemeinwohl geleistet, dem gebührt Respekt und Anerkennung", sagte Bürgermeister Reinhard Gürtner bei der vergangenen Gemeinderatssitzung.

Fabian Bär folgt als Fraktionssprecher der Freien Wähler

Wirtz bedankte sich für die Zusammenarbeit. "Es war eine sehr spannende Zeit." Er habe auch gerade die längeren Diskussionen geschätzt – selbst bei schwierigen Themen, und wenn es nicht einfach war, klare Lösungen zu finden. "Wenn dann zusammen geredet wurde, bis zu einer guten Entscheidung, das war immer am schönsten." Durch Wirtz' Ausscheiden ergeben sich für die Fraktion einige Änderungen. Markus Berchtenbreiter rückt als Listennachfolger in den Gemeinderat nach und wurde bereits vereidigt. Die Position als Fraktionssprecher der Freien Wähler in Kissing übernimmt Fabian Bär. (AZ)