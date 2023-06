Gartenbauverein feiert sein 40-jähriges Bestehen mit Schubkarren-Rallye

Nach einigen Herausforderungen konnte der Kissinger Gartenbauverein sein Sommerfest feiern - mit neuer Vorstandschaft und vielen Ideen für die Zukunft.

Ein gebührendes Fest für ein besonderes Jubiläum: Am 17. Juni startete das diesjährige Sommerfest des Kissinger Gartenbauvereines. Vor allem für die Kinder war neben einer Hüpfburg und dem Luftballonfiguren-Künstler Valentin Shevchenko einiges geboten. Im Sinne des Vereins drehten sich natürlich viele Aktionen um das Garteln. Es gab eine „Schubkarren-Rallye“ für Eltern und Kinder, Stelzenlauf und das Duftschnüffeln, bei dem verschiedene Pflanzen erraten werden sollten.

Viele Gäste beim Sommerfest in Kissing

Die zahlreichen Kinder konnten sich auf einer Stempelkarte die Teilnahme an jedem Spiel bestätigen lassen und wurden danach mit einem Eis belohnt. So mancher Erwachsene versuchte sich im Dosenwerfen oder im „Gummistiefel-Zielwurf“. Das Garten‑Café bot Dank vieler Spenderinnen und Spender eine traditionell große Kuchenauswahl, am späteren Nachmittag waren Grillmeister im Einsatz.

Auch eine Hüpfburg stand für die Kinder beim Sommerfest bereit. Foto: Elke Wohlmuth

40 Jahre Gartenbauverein Kissing - eine lange Zeit: Gegründet wurde der Verein am 5. Mai 1983, damals war Robert Wohlmuth Erster Vorsitzender und Wilfried Gilch sein Stellvertreter. Seitdem war Gilch im Vorstand und hat einige Projekte begleitet. Neben jährlich wiederkehrenden Aktionen, Vorträgen, Ausflügen, Landschaftssäuberungen oder Pflanzentauschbörsen, hat der Verein auch immer wieder die Gemeinde mitgestaltet, etwa durch die Bepflanzung der Grünanlage in der Pestalozzistraße oder die Organisation eines Dorffestes, mit dessen Erlös die Beleuchtung der St. Stephanskirche angeschafft werden konnte.

Nach 36 Jahren an der Vereinsspitze hat sich Wilfried Gilch im April in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet und wurde von Herrn Rupert Reitberger, Kreisvorsitzender der Gartenbauvereine im Landkreis, für sein Engagement mit einer Urkunde und der „goldenen Ehrennadel am Bande“ ausgezeichnet. Auch Bürgermeister Reinhard Gürtner bedankte sich bei Gilch für seine Tätigkeiten im Verein, im Gemeinde- aber auch im Kreistag. Als Anerkennung übergab er ihm eine Jahreskarte für den Botanischen Garten und den Zoo in Augsburg.

Kissinger Verein stand kurz vor Auflösung

Eigentlich wollte Wilfried Gilch sich schon vor vier Jahren aus dem Vereinsvorstand verabschieden. Weil niemand für die Nachfolge zu finden war, stand deshalb die Auflösung des Vereins zur Debatte. Dann entschied er sich doch, die Vereinsführung für eine weitere Amtsperiode zu übernehmen, zusammen mit Elke Wohlmuth, der Tochter des Vereinsgründers, als Zweite Vorsitzende, die bei der diesjährigen Hauptversammlung nun zur Ersten Vorsitzenden gewählt wurde. Nach 40 Jahren kehrt jetzt also der Name Wohlmuth wieder in die Vorstandschaft zurück.

Die Vorstandsvorsitzende freute sich besonders, dass auch viele Alt-Kissingerinnen und Alt-Kissinger zum Fest in die AWO-Begegnungsstätte gekommen waren und überreichte Blumen an Frau Rosa Wagner, der bisherigen Gastgeberin des Sommerfestes im Salerhof und an Frau Gertrud Diepold, die selbst viele Jahre aktiv im Gartenbauvorstand tätig war. So mancher Gast entdeckte sich bei dieser Ausstellung auch auf den Bildern wieder, die im Innenraum gezeigt wurden und konnte in Erinnerungen an alte Zeiten schwelgen. (AZ)