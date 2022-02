Gefährliche Manöver: Polizei stellt aggressiven Autofahrer in Kissing

Ein Autofahrer in Kissing fiel durch sein aggressives Fahrverhalten auf. Als die Polizei ihn später antraf, weigerte er sich lautstark - und bedrohte die Beamten.

Lichthupe, knappes Überholen: Ein 42-Jähriger ist in Kissing durch sein aggressives Fahrverhalten aufgefallen. Am Mittwoch gegen 20 Uhr wurde der Einsatzzentrale der Polizei Augsburg gemeldet, dass ein Autofahrer auf der Münchnerstraße in Kissing andere mittels Lichthupe nötige, schneller oder zur Seite zu fahren. Zudem schneide er andere Autofahrer beim Überholen.

Der aggressive Autofahrer war auf der Münchnerstraße in Kissing unterwegs

In der Kornstraße traf eine Streife der Polizei den Mann schließlich an. Die Beamten wollten die Personalien des Beschuldigten feststellen, dieser weigerte sich jedoch und ging in seine Wohnung. Auch nach mehrmaligem Klopfen und Klingeln öffnete der 42-Jährige die Tür nicht.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde eine Wohnungsdurchsuchung angeordnet. Als die Beamten androhten, die Tür aufzubrechen, öffnete der Beschuldigte schließlich. Eine bei ihm durchgeführte Alkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,54 Promille. Die Staatsanwaltschaft Augsburg ordnete eine Blutentnahme an.

Betrunken und aggressiv: Der 42-Jährige bedrohte die Polizei

Während der Maßnahmen verhielt sich der Beschuldigte zunächst unkooperativ, wie die Polizei mitteilte. Er beleidigte die Beamten als "Arschlöscher" und bedrohte sie. Als die Maßnahmen beendet waren und die Polizei seinen Führerschein beschlagnahmt hatte, wurde der 42-Jährige entlassen.

Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, die ebenfalls durch das Verhalten des Beschuldigten genötigt worden sind, sich zu melden: Tel. 0821/3232010. (AZ)