Geklapper auf dem Strommast: Störche kehren nach Kissing zurück

Vielleicht ist es das Paar des vergangenen Jahres: In Kissing sind wieder Störche eingezogen. Bis sie brüten, könnte es aber noch dauern.

Ein Nest aus Zweigen, hoch auf einem Elektromast: In Kissing richtet sich ein Storchenpaar ein. Artenschützer Gerhard Mayer beobachtet diese Entwicklung hoffnungsvoll. Auch Kissingerinnen und Kissinger hätten sich an ihn gewandt und sich über das bewohnte Nest in Alt-Kissing gefreut. "Jeder ist hellauf begeistert", sagt er. "Das Herz der Menschen hängt an den Störchen."

In Kissing haben sich zum zweiten Mal Störche angesiedelt

Im vergangen Jahr hatte sich zum ersten Mal seit Jahrzehnten ein Storchenehepaar in Kissing niedergelassen - auf einem Strommast mit nicht isolierten Leitungen. Mayer lobt die Reaktion der Lechwerke, die sofort eingegriffen und die Leitungen gesichert hatten, damit die Störche ihr Nest weiterbauen konnten. Erst nachdem die Brut ausgeflogen war, hatten die Lechwerke das Nest mit einer Erlaubnis der Regierung von Schwaben heruntergerissen, eine neue Nisthilfe installiert und mit Zweigen ausgelegt.

Für die Tiere ist es ein attraktiver Platz. Die nahe Paar bietet ihnen viel Futter, vor allem Mäuse, Heuschrecken und Amphibien. Mayer vermutet, dass es die Störche vom vergangenen Jahr sind, die sich auch heuer wieder dort niedergelassen haben. "Wir gehen davon aus, dass sie auch dort brüten werden." Bis das so weit ist, dauert es allerdings. Denn die Temperaturen sind noch zu niedrig.