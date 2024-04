Gemeinschaft genießen: Kissings Seniorenfrühstück hat sich etabliert

Plus Zum 125. Mal wurde in der Kissinger Emmausgemeinde zum Seniorenfrühstück geladen. Den regelmäßig rund 50 Teilnehmenden geht es dabei um mehr als ein Buffet.

Kaffeeduft liegt in der Luft und ein Blick durch die Fenster des Gemeindezentrums zeigt lange, hübsch gedeckte Tischreihen für das monatliche Seniorenfrühstück, zu dem die Emmausgemeinde seit März 2011 einlädt. Zur Einstimmung gibt es zunächst eine zehnminütige Minuten-Andacht in der Kirche. „Guten Morgen liebe Gemeinde“ grüßt Jürgen Pflügel, „Guten Morgen“ schallt es ebenso fröhlich aus den Kirchenbänken. „Es ist uns wichtig, dass unsere monatlichen Treffen nicht nur aus einem opulenten Frühstück bestehen, sondern dass unsere Besucherinnen und Besucher auch durch einen geistigen Impuls Stärkung erfahren“, betont der langjährige Lektor der Emmausgemeinde. „Denn viele kommen oft beladen.“

Dann geht es hinüber in den Gemeindesaal, wo ein reichhaltiges Frühstücksbüffet auf die Gäste wartet. Schon beim ersten Mal vor 13 Jahren folgten über 50 Besucherinnen und Besucher aus den Reihen der über 60-Jährigen der Einladung. Das Angebot entwickelt sich aus den dreimal im Jahr gefeierten Seniorengeburtstagen. Weil die geselligen Nachmittage gut angenommen wurden, kam der Wunsch nach weiterer Gemeinschaft auf und die Idee zum monatlichen Seniorenfrühstück war geboren.