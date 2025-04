Gemüse enthält Heilkräfte

Über altes Wissen zum Thema "Heilkraft von Gemüse" informierte kürzlich ein Vortrag des Gartenbauvereins Kissing in der Kissinger Bücherei. Aus dem Ort, aber auch aus den Nachbargemeinden kamen zahlreiche Zuhörer und verfolgten mit großem Interesse die Ausführungen der Referentin, Frau Sybille-Regina Braun. Sie brachte eine bunte Auswahl an heimischen Gemüsearten mit und zeigte anschaulich auf, bei welchen Symptomen die einzelnen pflanzlichen Lebensmittel zur Linderung eingesetzt werden können.

So manch einer erinnerte sich dabei an Hausmittel aus der eigenen Familie, z.B. an Kartoffel-Auflagen oder Zwiebel-Sirup bei bronchialen Infekten. Viele Gemüsearten wie Kohl, Rettich, Gurken & Co. bieten in Form von Auszügen, Auflagen, Umschlägen oder einfach als Rohkost unkomplizierte Hilfe bei den unterschiedlichsten Krankheitssymptomen. Der Vorstand des Gartenbauvereins Kissing bedankte sich für die gelungene Veranstaltung und auch das Publikum honorierte mit einem langen Applaus die Tipps für die Gesundheit. Viele versorgten sich gleich im Anschluss mit Gemüse-Sämereien aus der Saatgut-Bibliothek des Gartenbauvereins, die in der Bücherei Kissing zu finden ist. Denn zu den heilenden Kräften kommt bei selbstgezogenem Gemüse natürlich auch noch ein intensiverer Geschmack.

