Generationen von Klang: Orgelbauer Andreas Offner und sein Lebenswerk

Plus Andreas Offner aus Kissing hat in seinem Leben bereits 140 Orgeln zum Leben erweckt - und liebt seinen Beruf. Weihnachten ist für ihn die spannendste Zeit im Jahr.

Von Anna Katharina Schmid

Ihre vielfältigen Klänge sind einzigartig in der Musikwelt. Sie prägt seit Jahrhunderten Kirchen, Gemeinden und sogar die deutsche Sprache: Die Orgel ist lebendiges Kulturgut. Gerade an Weihnachten berührt sie Menschen mit ihren Tönen, rüttelt auf, bringt zur Ruhe - und erfüllt auch weniger religiöse Menschen mit Andacht. Welche Technik steckt in den mächtigen Instrumenten? Wie hat sich der Beruf verändert? Orgelbaumeister Andreas Offner aus Kissing hat in seinem Leben bereits über 140 Orgeln umgebaut, renoviert und neu gebaut. Massive, raumfüllende, aber auch kleine für Dorfkirchen. Er erzählt von der Leidenschaft für seinen Beruf. Vielseitig, anspruchsvoll und dazu da, anderen eine Freude zu machen.

Die Offners in Kissing bauen in siebter Generation Orgeln

Welche frühen Erinnerungen ihm im Gedächtnis geblieben sind? "Die Zeit vor Weihnachten", sagt Offner. Der 58-Jährige geht mit schnellen Schritten durch die Werkstatt, an Holzrahmen und metallenen Pfeifen vorbei. Noch an Heiligabend unterwegs sein, letzte Reparaturen in schwindelerregender Höhe auf der Empore, die Kirche verlassen, wenn die Ersten zur Christmette kommen: Alles muss passen, die Orgel muss funktionieren. Denn ein Weihnachten in der Kirche ohne Musik? Eine mittlere Katastrophe. Die Offners sind selbst eine religiöse Familie. "Mein Vater hat immer gesagt, bei uns Orgelbauern kommt das Christkind erst, wenn alle Orgeln fertig sind."

