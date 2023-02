Geplante Tennishalle in Kissing hat ein Standortproblem

Kissings Tennisverein will eine Halle bauen. Doch der ausgewählte Bauplatz liegt im Überschwemmungsgebiet der Paar. Das Landratsamt wird die Bebauung wohl nicht bewilligen. Der Gemeinderat gibt trotzdem nicht auf.

Die neue Tennishalle, die der Tennis-Club Kissing bauen möchte, wird wohl noch nicht so schnell realisiert werden können. Seit Langem sucht der Verein nach einem passenden Platz dafür. Ursprünglich war geplant, diese östlich des Mergenthauer Wegs auf einem Feld zu bauen, nicht weit vom Vereinsheim entfernt. Doch sollte die Paar zu viel Wasser führen, würde sie dieses Gebiet überfluten. Danach gab es weitere Überlegungen, die aber wieder verworfen wurden. Derzeit möchte man die Tennishalle am Mergenthauer Weg angrenzen und über dem jetzt bestehenden Tennisplatz bauen. Das Problem dabei: Hier ragt immer noch eine Hälfte der Halle in das Überschwemmungsgebiet der Paar.

Grundsätzlich sollten laut Wasserhaushaltsgesetz Überschwemmungsgebiete in ihrer Funktion als Rückhalteflächen erhalten bleiben. Gebaut werden darf dort nur, wenn überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit dem Erhalt des Überschwemmungsgebietes entgegenstehen.

Landratsamt sendet negative Signale

Der Kissinger Gemeinderat unterstützt das Vorhaben des Tennisvereins und beschloss bereits eine Änderung des Flächennutzungs- und Bebauungsplans. Vorsichtshalber legte man aber anlässlich der Bauleitplanverfahren vorab beim Landratsamt Aichach-Friedberg das Vorhaben zur Beurteilung vor. Dieses teilte nun mit, dass eine Ausnahmegenehmigung wohl nicht erteilt werden könne. Das scheitere schon daran, dass die Gemeinde andere Möglichkeiten der Siedlungsentwicklung habe oder schaffen könne. Auch das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth hat bereits in seiner Stellungnahme vom November 2021 schwerwiegende Bedenken gegen den geplanten Bebauungsplan geäußert.

Kissinger Gemeinderat will am Ball bleiben

Der Gemeinderat will jedoch den Bebauungsplan zur Errichtung einer Tennishalle noch nicht einstellen, so einigte man sich auf der kürzlichen Gemeinderatssitzung. Denn es liege noch kein Beschluss des Landratsamts vor. Gemeinderat Michael Eder (CSU) meinte, dass man hier weiter am Ball bleiben und sich stark machen müsse: „Wir sehen noch nicht, dass das das Ende der Fahnenstange ist, sondern wir unterstützen den Tennisverein, wo es geht, und sollten weiter daran arbeiten, dass es noch möglich wird.“

Auch Silvia Rinderhagen (SPD) sprach sich dafür aus, dass die Verwaltung weiterhin die Änderung des Flächennutzungsplans verfolgen soll. Katrin Müllegger-Steiger (Bündnis 90/Grüne) war jedoch skeptisch. In ihrer Fraktion seien einige Mitglieder gegen diesen Standort im Überschwemmungsgebiet. Sie sah es zudem als wenig sinnvoll an, dass für diesen Plan, der wenig Aussicht auf Erfolg habe, in der Verwaltung weitere Kosten generiert werden und empfahl, dass diese lieber ihre Manpower und Arbeitszeit dafür einsetzen solle, eine Alternative zu suchen.

Einigkeit herrschte im Gemeinderat dagegen bei der Freigabe vorzeitiger Mittel. Denn einige Projekte sind so dringlich, dass die Gelder schon jetzt benötigt werden. Und schließlich werden die Haushaltsberatungen 2023 voraussichtlich erst im Laufe des Februars eröffnet, sodass mit einer Haushaltsverabschiedung frühestens im März zu rechnen ist. Kissing möchte aber jetzt einen digitalen Friedhofsplan für 4500 Euro erstellen lassen, weil die aktuell noch auf Papier geführten Pläne längst überholt sind und immer wieder zu Irritationen führen. Dazu ist es erforderlich, den Friedhof mittels einer Drohne zu befliegen. Das sollte zu einem Zeitpunkt erfolgen, zu dem die Bäume noch unbelaubt sind. Der digitale Friedhofsplan soll dann in das Friedhofsprogramm eingepflegt werden, das man vergangenes Jahr neu gekauft hat. Der Gemeinderat bewilligte diese Ausgaben, ebenso weitere 160.000 Euro, unter anderem für die Beschaffung von Notstromaggregaten und Hebeanlagen.