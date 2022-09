Kissing

06:00 Uhr

Geschichten für immer bewahren: Kissing plant ein Erinnerungsprojekt

Petra Scola, Leiterin des Archivs und der Bücherei in Kissing, hat mit Barbara Kurz ein Projekt initiiert, das wertvolle Erinnerungen an die Gemeinde sichern soll.

Plus Fotos, Aufzeichnungen, wertvolle Erinnerungen: Wird es nicht festgehalten, verschwindet das Wissen älterer Generationen. Ein Projekt in Kissing soll das ändern.

Von Anna Katharina Schmid

Sie verschwinden auf Dachböden, gehen unter zwischen Schränken und Kisten mit aussortierter Kinderkleidung, Schuhen, Spielzeug: alte Dokumente, Fotos, Familienbücher längst verstorbener Generationen. Entweder fallen sie Aufräumaktionen zum Opfer oder bleiben, wo sie sind - was soll man denn auch mit dem staubigen Zeug, mögen viele denken. Anderen wird bei dem Gedanken an das verlorene Wissen das Herz schwer. Dazu gehört Petra Scola, Leiterin des Archivs und der Bücherei in Kissing. "Die Situation ist akut", sagt sie. Gemeinsam mit der Kissingerin Barbara Kurz hat sie deshalb ein Projekt initiiert, das die wertvollen Erinnerungen sichern soll. Beteiligen können sich alle Menschen aus dem Ort.

