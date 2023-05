Gewerbe, Verkehr, Natur: In diese Richtung soll sich Kissing entwickeln

Drei mögliche Szenarien können sich die Planer für das große O&K-Gelände vorstellen. Über dieses und weitere Projekte des INSEK informieren sich die Bürger bei einem Workshop.

Wie soll das große, brachliegende O&K-Gelände künftig genutzt werden? Wie wird die Kissinger B2-Umfahrung aussehen und wie wird sich der Ort dadurch verändern? Das waren nur zwei der großen Fragen, über die es in der Gemeinde Kissing zu entscheiden gilt. Wie viele andere hat die Kommune dazu eine integrierte Stadtentwicklungsplanung in die Wege geleitet. Beim jüngsten Bürgershop konnten die Kissingerinnen und Kissinger schon konkrete Projektideen sehen und ihre Einschätzung an die Planer weitergeben.

Beim INSEK (Integriertes Nachhaltiges Städtebauliches Entwicklungskonzept) sollen die Ziele und Maßnahmen im Fördergebiet dargestellt werden. Ziel ist es, konkrete, langfristig wirksame und vor allem lokal abgestimmte Lösungen für die Zukunft in den zuvor festgelegten Handlungsfeldern zu erarbeiten.

Rund 40 Bürgerinnen und Bürger, nutzten die Gelegenheit, sich über die laufende Ortsplanung im INSEK zu informieren und Rückmeldung zu geben. Foto: Gemeinde Kissing

Zum Verfahrensablauf gehört die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger, um bei der Entwicklung und Gestaltung ihres Wohnorts mitzuwirken. Neben dem elektronischen Bürgerbeteiligungstool E-Pin-Verfahren und der aufsuchenden Bürgerbeteiligung hatten die Bürgerinnen und Bürger nun erneut die Möglichkeit, in der Paartalhalle im Rahmen einer Projektwerkstatt ihre Vorstellungen in den Prozess einzubringen.

Altort, Paarpark und O&K-Gelände sind wichtige Themen beim INSEK

Nach einem kurzen Rückblick auf die bereits durchgeführten Schritte und Beteiligungen durch Bürgermeister Reinhard Gürtner übernahm Daniel Dossenbach vom Büro Haines und Leger aus Würzburg die Moderation und stellte potenzielle Projekte vor. Von besonderer Bedeutung sind dabei der Altort, der Paarpark und das O&K-Areal. Nach der Erläuterung des städtebaulichen Zielkonzepts wurden mögliche Projekte exemplarisch dargestellt, wie z.B. die Gestaltung einer Ortsmitte im Altort. Zum O&K-Areal wurden drei mögliche Szenarien dargestellt, die aber immer auch das Ziel einer Entsiegelung mit Durchgrünung sowie einer Durchlässigkeit in den Hauptort beinhalten.

Ein weiterer wichtiger Themenkomplex ist der Bereich Verkehr und Mobilität, wie z. B. die schon lange gewünschte Umgehungsstraße für Kissing. Anschließend hatten die knapp 40 anwesenden Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit, einzelne Projekte zu priorisieren und Wünsche, Kritik und Anregungen zu äußern. Diese Ergebnisse werden ausgewertet und in den Planungen zum INSEK berücksichtigt. Bürgermeister Gürtner bedankte sich für die Mitarbeit der Bürger und betonte in seinem Schlusswort, dass nun der Gemeinderat die weiteren Weichenstellungen treffen werde. (AZ)