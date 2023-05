Glückwünsche für das Mehrgenerationenhaus Casa Cambio in Kissing

Das Mehrgenerationenhaus in Kissing besteht seit 15 Jahren und ist die einzige Einrichtung dieser Art im gesamten Landkreis. Das wurde jetzt gefeiert.

Viele Worte der Anerkennung gab es für die Netzwerkarbeit und Angebotsvielfalt im Kissinger Mehrgenerationenhaus (MGH). Anlässlich des 15-jährigen Bestehens des Casa Cambio kamen Akteure, Kursteilnehmerinnen und Interessierte in der Nelkenstraße 18 zusammen, um diesen "Treffpunkt voller Möglichkeiten" mitten in Kissing zu feiern. Lobende Worte gab es für MGH-Leiterin Brigitte Dunkenberger, die seit der Eröffnung der Einrichtung im Frühjahr 2008 im Einsatz ist, um einen lebendigen Ort des Austauschs von Jung und Alt zu bieten.

Für die KJF ist das Kissinger Mehrgenerationenhaus eine "Exotenmaßnahme"

Er habe bei seinem Antrittsbesuch in Kissing sofort das besondere Flair der Begegnungsstätte gespürt, betonte Simon Bühler, der neue Leiter der ambulanten Angebote bei der KJF Kinder- und Jugendhilfe Wittelsbacher Land. Für die KJF, die zu den größten Anbietern für Gesundheits-, Sozial- und Bildungsdienstleistungen in Bayern zählt, sei die Trägerschaft des MGH eine "Exotenmaßnahme".

MGH-Leiterin Brigitte Dunkenberger (Bildmitte) mit der Asyl- und Integrationbeauftragten Petra Hamberger und Simon Bühler als Vertreter des Trägers Foto: Heike John

Eine besondere Stellung hat das Mehrgenerationenhaus auch deshalb, weil es im gesamten Landkreis die einzige Einrichtung dieser Art ist. Bürgermeister Reinhard Gürtner sagte in seinen Grußworten, er schätze die KJF als starken Partner in der Gemeinde. Denn die Kinder- und Jugendhilfe Wittelsbacher Land ist auch Träger des Kissinger Jugendzentrums. Als "soziales Herzstück der Gemeinde" bietet das MGH nicht nur Angebote für Kissing, sondern für den gesamten südlichen Landkreis, wie Landratsstellvertreterin Silvia Rinderhagen hervorhob.

Einen kleinen Einblick in die Angebotsvielfalt vom Spielcafé für die Kleinsten über Bewerbungstraining bis zu Seniorenyoga erhielten die Besucherinnen und Besucher bei Kaffee und Kuchen in einer Bilderpräsentation. Trotz der feuchten Witterung ließ es sich die wöchentlich zusammenkommende Boule-Gruppe nicht nehmen, im Garten hinterm Haus die Kugeln rollen zu lassen. Auch über den begleiteten Fahrdienst konnte man sich informieren. Nur gemeinsam und mit vielen helfenden Händen sei das große Angebotsspektrum für Jung und Alt möglich, so wandte sich MGH-Leiterin Brigitte Dunkenberger mit Dank an die vielen ehrenamtlich Engagierten.