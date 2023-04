Goldene Hochzeiten, Jubiläen: Kissing holt Ehrungen aus der Pandemie nach

Ob zu hohen runden Geburtstagen oder Ehejubiläen: 300 Kissingerinnen und Kissinger durften sich über eine nachgeholte Ehrung der Gemeinde Kissing freuen.

In der Pandemie mussten Jubilarinnen und Jubilare auf den Besuch des Bürgermeisters verzichten. Doch diese schönen Anlässe sollten nicht vergessen werden: Kissing hat das unter dem Motto "Wiener Kaffeehausnachmittag" im Erlebachsaal der Paartalhalle nachgeholt. Bürgermeister Reinhard Gürtner lud alle, die in diesem Zeitraum ihr Jubiläum gefeiert hätten, ein und gratulierte. Dabei konnte er an zwei Tagen fast 300 Gäste begrüßen.

300 Gäste beim Wiener Kaffeehausnachmittag in Kissing

Der Sektempfang im Foyer war der Auftakt zu der Veranstaltung. Die Tische im Saal waren feierlich und liebevoll von den Mitarbeiterinnen der Gemeindeverwaltung dekoriert. Bei Kaffee und Kuchen kamen die Besucherinnen und Besucher schnell ins Gespräch und pflegten den Austausch. Die "Gentle Moods“, welche die Nachmittage mit bekannten Musikstücken aus Opern, Operetten und Filmmusik musikalisch gestalteten, trugen zu einer guten Stimmung bei. Viele der Gäste hatten sich lange nicht mehr gesehen, und so gab es natürlich viel zu erzählen.

Bürgermeister Gürtner hob in seiner Rede hervor, wie wichtig solche Treffen und der Austausch sind. Unter den Gästen war auch der Seniorenbeauftragte der Gemeinde Kissing, Peter Wirtz, der den Gästen für ein Gespräch zur Verfügung stand. Die Besonderheit bei den Ehejubilaren waren drei Ehepaare, welche am 14. April 1961 in Kissing durch Bürgermeister Wohlmuth getraut wurden. Sie saßen am selben Tisch und tauschten Erinnerungen aus längst vergangenen Tagen aus. (AZ)