Großer Andrang in Kissing: Jetzt ist das Impfzentrum wieder geöffnet

Plus Zusätzlich zu Dasing gibt es nun auch das Impfzentrum in Kissing. Bei der Anmeldung gibt es einige Schwierigkeiten - doch neue Termine sind bereits freigeschaltet.

Schon vor der offiziellen Öffnung Mittwochmittag warten zehn Menschen vor der Paartalhalle. Es schneit große Flocken, manche verharren stoisch unter Regenschirmen, andere treten auf der Stelle, um sich warmzuhalten. Als ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes die Tür öffnet, kommt es zu Diskussionen. Zwei ältere Ehepaare sind ohne Termin da, über das Portal der bayerischen Impfzentren hatte es bei ihnen nicht geklappt. Eines der Paare lässt sich die Nummer der Hotline geben, das andere winkt ab: "Die können einem auch nicht helfen."