Grundschule, eine neue App: Was Kissing im vergangenen Jahr beschäftigte

Plus In der Gemeinde Kissing tut sich einiges. Über den Stand der abgeschlossenen und neuen Projekte berichtete Bürgermeister Reinhard Gürtner bei der Bürgerversammlung.

Bürgermeister Reinhard Gürtner freute sich, die Kissingerinnnen und Kissinger zur Bürgerversammlung wieder im Erlebachsaal begrüßen zu können. Vor einem Jahr hatte man in die Aula der Grundschule ausweichen müssen - die Räume der Paartalhalle waren damals noch als Impfzentrum belegt. Seitdem hat sich in der Gemeinde einiges getan. Große Vorhaben hielten die Rätinnen und Räte in Atem, neue Projekte rollten an, einige kamen zum Abschluss. Im Saal verfolgten rund 150 Bürgerinnen und Bürger die Versammlung, über den Livestream waren X weitere zugeschaltet.

Gemeinde : Die aktuelle Einwohnerzahl ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen, auf 12.164. Eine Zunahme gab es auch bei Zuzügen, von 646 in 2021 auf 779 im Jahr 2022. Die Geburten sind im Gegensatz gesunken, von 116 auf 98. Bürgermeister Gürtner freute sich, dass fünf Kinder als Hausgeburten in Kissing auf die Welt kamen. "Sie können sich als wirklich waschechte Kissinger bezeichnen." Das Durchschnittsalter in der Gemeinde liegt bei 43,6 Jahren.

Ein Entwurf für die neue Grundschule in Kissing steht

Neubau der Grundschule : Im Architektenwettbewerb, für den die Gemeinde 127.000 Euro ausschüttete, setzte sich ein Münchner Büro mit seinem modernen Entwurf durch. Das Besondere daran ist die Cluster-Struktur, eine legobausteinartige Aufteilung der Räume. Ob das Sieger-Konzept letztlich umgesetzt wird, entscheidet ein Vergabeverfahren, das noch andauert.

: Im vergangenen Jahr brachte die Gemeinde ihre neue Bürgerapp heraus. Hier finden die Bürgerinnen und Bürger alle Informationen zum Rathaus und zu anstehenden Veranstaltungen. Aussegnungshalle : Die Arbeiten an der Halle sind fast fertig, in zwei Wochen etwa seien auch die letzten Maßnahmen abgeschlossen. Bei der Renovierung wurden unter anderem Fenster ausgetauscht, neue Kühlaggregate installiert und zwei neue Toiletten eingebaut.

: Die Arbeiten an der Halle sind fast fertig, in zwei Wochen etwa seien auch die letzten Maßnahmen abgeschlossen. Bei der Renovierung wurden unter anderem Fenster ausgetauscht, neue Kühlaggregate installiert und zwei neue Toiletten eingebaut. Mensa: Gürtner hob die Verpflegung durch die Mensa der Grund- und Mittelschule hervor. Das Herz der Einrichtung sei Köchin Manuela Knaus , welche die Mensa 2020 übernommen hatte. Seitdem kenne sie ihre Schülerinnen und Schüler so gut, dass sie über deren Lieblingsspeisen Bescheid wisse. 34.000 Essen seien im vergangenen Jahr über die Theke gegangen.

Die Sanierung der Aussegnungshalle ist nahezu abgeschlossen. Foto: Edigna Menhard

Die Kissinger Feuerwehr freute sich über eine Drehleiter

Feuerwehr : Die Einsatzkräfte bekamen dringend benötigte Ausrüstung. Ein im November ermittelter Bedarfsplan legte offen, dass der Gemeinde eine Drehleiter fehlt. Gerade bei Rettungen aus höheren Stockwerken ist sie unverzichtbar. Kissing konnte der Stadt Friedberg eine gut erhaltene, gebrauchte Drehleiter abkaufen, die seither bei unzähligen Einsätzen gebraucht wurde. Für die Feuerwehr habe das neue Fahrzeug jedoch einen großen Aufwand bedeutet - für die Verwendung mussten mehrere Feuerwehrleute eine Maschinistenausbildung absolvieren.

INSEK : Im Januar 2022 startete das integrierte nachhaltige Stadtentwicklungskonzept (INSEK), ein Projekt zur Förderung der Gemeinde. Hier fanden Bürgerbeteiligungen statt, digital und analog, um Ideen für mögliche Umgestaltungen zu sammeln. Im Sommer soll der Gemeinderat laut Gürtner über erste Maßnahmen entscheiden.

Auensee : Einschneidend war die Rettungsaktion der Friedberger Ach, bei der Millionen Liter Wasser aus dem Auensee flossen. Der Wasserstand sei um 25 Zentimeter gefallen. Das Gewässer habe sich jedoch rasch wieder erholt.

An der Bürgermeister-Wohlmuth-Straße in Kissing wird sich bald einiges ändern: Künftig gilt auf der ganzen Straße 70. Foto: Anna Katharina Schmid

Neue Schilder an der Bürgermeister-Wohlmuth-Straße kommen