Handy-Ortung führt zu gestohlener Tasche

Einen Diebstahl in einem Kissinger Supermarkt meldet die Polizei. Ein Teil des Diebesguts wurde wieder gefunden.

Mithilfe von Handy-Ortung fand ein Mann seine Tasche wieder, die ihm am Mittwoch in einem Supermarkt im Kissinger Gewerbegebiet gestohlen worden war. Er hatte sie am Dienstagnachmittag in dem Geschäft an der Grünzweigstraße an seinen Einkaufswagen gehängt und sich kurz von diesem entfernt. In der Tasche befand sich unter anderem sein Mobiltelefon, sodass er sie via Handy-Ortung wiederfinden konnte. Es fehlten allerdings sein Reisepass und seine Gleitsichtbrille. Es entstand laut Polizei Diebstahlschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Hinweise auf den Täter sind nicht vorhanden. Die Polizei Friedberg bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710. (AZ)