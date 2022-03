Kissing

Harte Zahlen: "Rekordjahr" 2020 hinterlässt Spuren in Kissings Finanzen

Die Auswirkungen der Pandemie machen sich in Kissings Haushalt bemerkbar. Durch das Impfzentrum in der Paartalhalle kann die Gemeinde aber mit mehr Einnahmen rechnen.

Plus In Kissings Haushalt werden die Auswirkungen vom extremen Jahr 2020 deutlich, auch die laufendenden Kosten steigen. Wo es die größten Änderungen gibt.

Von Anna Katharina Schmid

Sie hofft, der Gemeinderat habe den ersten Schock überwunden: So leitete Kämmerin Michaela Fischer die Sitzung des Hauptausschusses in Kissing ein. Im Mittelpunkt stand der Haushalt 2022 der Gemeinde, der im Vergleich zu den Vorjahren deutlich schlechter ausfällt. Doch den Dämpfer hatte die Kämmerin erwartet. Denn die hohen Einnahmen aus der Gewerbesteuer im Jahr 2020 bewirkten eine stark gestiegene Steuer- und Umlagekraft - die sich heuer in einer entsprechend hohen Kreisumlage niederschlägt. Zusätzlich mehren sich die laufenden Ausgaben in einigen Bereichen. Dennoch zeigt sich Fischer optimistisch.

