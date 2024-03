Heckscheibe an einem Auto in Kissing splittert

An einem Auto in Kissing ist ein Schaden von 500 Euro entstanden: Unbekannte haben die Heckscheibe demoliert.

Unbekannte haben von Mittwoch auf Donnerstag auf einem Parkplatz in der Asternstraße in Kissing einen gelben Skoda Fabia so beschädigt, dass die Heckscheibe splitterte. Das Fahrzeug parkte mit dem Heck zur Fahrbahn. Aus dem Skoda Fabia wurde nichts entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)