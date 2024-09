Heftige Kollision auf B2 in Kissing: 20-Jähriger fährt Lkw auf

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstagmorgen in Kissing. Gegen 7:45 Uhr ereignete sich auf der Münchner Straße auf Höhe der Bahnhofstraße in südlicher Fahrtrichtung ein Unfall. Der 20-jährige Fahrer eines VW fuhr laut Polizei auf einen vorausfahrenden Lkw auf.

Es kam zu einer heftigen Kollision, bei der der Pkw-Fahrer erheblich verletzt wurde. Er wurde aus dem Fahrzeug geborgen und in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt.

Die Unfallstelle musste für etwa eine Stunde gesperrt und der Verkehr auf der B2 umgeleitet werden. (AZ)