Kissing

vor 49 Min.

Heimatforscher präsentiert neue Erkenntnisse zum bayerischen Hiasl

Plus Erfindung, Legende, Spekulation: Michael Köster hat sich auf die Spuren des legendären Wilderers aus Kissing begeben - und in den Archiven Spannendes entdeckt.

Von Lara Bolz Artikel anhören Shape

Matthäus Klostermayr war der Kissinger Robin Hood und fasziniert seit jeher Geschichtsinteressierte. Über den „Vogelfreien“, Rebell und Räuber wurde viel geschrieben: Von frei erfunden Volksbüchern bis hin zu Lebensbildern und aus dem Volksmund entnommenen Erinnerungen reichen die Geschichten. Dabei ist vor allem in der Übergangszeit vom Barockzeitalter, über die Zeit der Säkularisation bis zur Jetztzeit einiges in den Archiven verloren gegangen. Der Wahrheitsgehalt ist nur noch schwer nachvollziehbar.

Genau das hat sich jedoch Michael Köster, zweiter Vorsitzender des Fördervereins Bayerischer Hiasl, zur Aufgabe gemacht. Er hat in detektivischer Kleinarbeit die Fakten zusammengetragen und neue Erkenntnisse gewonnen. "Es gibt wenige historisch richtige Veröffentlichungen zum Hiasl. Das bedeutet, man muss sich alles selbst in Archiven suchen", sagt Köster. Seit 2013 forscht der 59-jährige Hobbyhistoriker zu dem legendären Kissinger. Informationen findet er in Kirchenbüchern, Matrikeln und Urkunden. "Seit 2020 sind die Kirchenbücher online verfügbar - das erleichtert vieles", so Köster. Zuvor musste er für Heimatbücher bis ins Allgäu fahren. Insgesamt 2000 Seiten Material hatte Köster letztendlich zusammengesammelt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen