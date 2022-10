Hiaslverein in Kissing lädt zur ersten schaurigen Räuberjagd

Endlich wird beim historischen Förderverein wieder "Hällo Wien" gefeiert. Dafür gilt es, eine gruselige Prüfung zu bestehen.

Knifflige Rätsel, eine gruselige Prüfung und heißer Räuberpunsch – das erwartet die Kinder, die sich in der Nacht vor Allerheiligen mit dem Förderverein Bayerischer Hiasl auf die schaurige Räuberjagd begeben. Es ist das erste Mal nach der Schließung der Hiasl-Erlebniswelt und der Corona-Pandemie, dass der Verein wieder "Hällo Wien" feiert – früher ein fester Termin im Veranstaltungskalender. Vorsitzende Katrin Freund lässt beim Programm der Kreativität freien Lauf.

Teilnehmen können Kinder ab ca. acht Jahren. Los geht es am Montag, 31. Oktober, um 16 Uhr am Hiasl-Denkmal an der alten Schule in der Bachernstraße. Von dort begibt sich die Gruppe auf eine spezielle Schnitzeljagd durch den Kissinger Altort, natürlich auf den Spuren des bayerischen Hiasl, der als Wilderer und Räuber zur Legende wurde. Hiasl-Expertin Freund geht davon aus, dass sie mit der Gruppe rund zwei Stunden unterwegs sein werde. "Es kommt ein bisschen darauf an, wie schlau und wie geschickt die Kinder sind", sagt sie und lacht. Denn sie hat sich einige Rätsel und Aufgaben ausgedacht, die sich ums Thema Räuber, Wild und Tiere drehen. Dabei geht es auch um geheime Botschaften und rätselhafte Zeichen.

Kinder müssen mit Skelett "Karlchen" eine gruselige Prüfung bestehen

Am Ende warten auf die Kinder ein Preis und eine Überraschung, bevor die Veranstaltung am Lagerfeuer ausklingt. "Dafür müssen sie aber noch eine gruselige Prüfung bestehen", kündigt Katrin Freund an. Hier kommt Skelett Karlchen ins Spiel: Dieses trägt viele Glöckchen und einen Geldbeutel am Gürtel. Die jungen Räuberjäger müssen es schaffen, an die Beute zu kommen, ohne sich mit einem Geräusch zu verraten.

Skelett Karlchen hat bei der schaurigen Räuberjagd des Kissinger Hiaslvereins eine ganz besondere Aufgabe. Foto: Gönül Frey

Das Programm trifft offensichtlich den Geschmack der Kinder. Schon jetzt liegen weit über 20 Zusagen zu. Eine Anmeldung ist verpflichtend, damit genügend erwachsene Begleitpersonen dabei sind und ausreichend Preise vorhanden sind. "Die Kinder dürfen natürlich gerne verkleidet kommen", sagt Katrin Freund. Eltern dürfen die Räuberjagd begleiten, müssen aber nicht.

"Hällo Wien" beim Hiaslverein hat schon eine lange Tradition. Die frühere Feier im Museum hat vor über zehn Jahren Barbara Kurz ins Leben gerufen. Da durften die Kinder durch die dekorierte Hiasl-Erlebniswelt geistern und gruselige Spiele spielen. Die Veranstaltung markierte jedes Jahr den Abschluss der Museumssaison, da sich die Halle mit den Exponaten für den Winter nicht beheizen ließ. Bei der Räuberjagd kann die langjährige Schriftführerin des Vereins nicht mitlaufen, weil sie mittlerweile im Rollstuhl sitzt. Doch sie werkelt bei den Vorbereitungen mit und wird als Hexe bei der anschließenden Geselligkeit den Punsch ausschenken.

Mit Veranstaltungen wie dieser, bemüht sich der historische Förderverein, wieder stärker in Erscheinung zu treten. Auch eine Nikolausfeier, der Fackelmarsch am 14. Januar und das traditionelle Starkbierfest am 11. März sind in Planung. Denn etwas neuen Zulauf könnten die Aktiven schon vertragen. Rund 60 Mitglieder hat der Verein derzeit. "Es gab zwar nur zwei Austritte in den letzten Jahren, aber einige Mitglieder sind auch schon gestorben", sagt die Vorsitzende.

Sie hält das Angebot für wichtiger denn je. Kissing habe sich vor allem in den vergangenen 20 Jahren stark verändert. Viele Neuzugezogene leben jetzt in der Gemeinde, die die Geschichte des Ortes nicht kennen. Diese zu vermitteln, ist Katrin Freund ein besonderes Anliegen. "Wir haben in Kissing eine spannende Geschichte. Und dafür wollen wir auch Kinder und junge Familien begeistern", sagt sie.

Offen ist noch immer die Frage, ob und wie es mit dem Museum, der Hiasl-Erlebniswelt weitergeht. Dieses wurde Ende 2017 geschlossen. Seitdem lagern die Ausstellungsstücke in der früheren neuapostolischen Kirche. Da auf dem Areal ein sozialer Wohnungsbau entstehen soll, können sie auf Dauer hier nicht bleiben. Für die Einlagerung oder gar für ein neues Museum sind derzeit keine Räume in Aussicht. Der Druck auf dem Immobilienmarkt erschwert die Suche. Denn der Verein wäre darauf angewiesen, für sehr günstige Miete oder am besten kostenlos unterzukommen. "Aber wir haben es noch nicht aufgegeben", sagt Katrin Freund. Dennoch arbeite der Verein aktuell an einem neuen Projekt, das den Hiasl wieder für die Öffentlichkeit zugänglich machen soll. Näheres will die Vorsitzende jedoch erst verraten, wenn es spruchreif ist.

Anmeldung für die Räuberjagd: Mit Angabe von Name und Alter unter bayerischer-hiasl@gmx.de oder Tel. 08233/600652 bis spätestens Freitag, 28. Oktober, Kostenbeitrag: fünf Euro.