Kissing

vor 33 Min.

Hoch spezialisierte Wender: Firma Trans Tech ist zurück auf dem Markt

Die Firma Trans Tech Hysek in Kissing stellt hoch spezialisierte Wender her. Von links: Maximilian Zeuke-Maier, Manuela Ullmann und Michael Meisetschläger.

Plus Nach Insolvenz und einer halbjährigen Pause startet die Firma Trans Tech Hysek aus Kissing unter neuer Führung. Über einen anspruchsvollen Neustart.

Von Anna Katharina Schmid Artikel anhören Shape

Es sei keine klassische Übernahme gewesen, erzählt die neue CEO Manuela Ullmann. "Eher ein Ritt auf dem heißen Eisen." Denn in der Firma Trans Tech in Kissing gab es vergangenen November nicht nur einen Wechsel der Geschäftsführung, sondern auch einen harten Neustart. Zuvor war das Unternehmen, damals Trans Tech Weisser, insolvent gegangen. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden gekündigt: "Die Firma war ein halbes Jahr lang tot." Mit der Unterstützung ihres Teams wagte sich Ullmann an den Aufbau des neuen alten Unternehmens, jetzt wieder Trans Tech Hysek, in Anlehnung an den Gründer.

Firma Trans Tech stellt in Kissing spezielle Wender her

Das kannte sie bereits vor der Übernahme, nämlich durch Kontakte ihrer zweiten Firma Autec Industrieberatung mit Sitz in Inchenhofen. Diese ist auf Druckmaschinen spezialisiert und in einem anderen Industriezweig angesiedelt. "Monteure von uns haben bereits früher für Trans Tech gearbeitet." Zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind mittlerweile bei der TTH beschäftigt, trotz Insolvenz und Kündigung sei ein Großteil der alten Belegschaft zurückgekommen. Darunter sind Michael Meisetschläger, jetzt neuer Chief Technology Officer (CTO) der Firma, und Maximilian Zeuke-Maier, Mitglied der Geschäftsführung. Die Vision: an frühere Erfolge anknüpfen, alte Werte aufleben lassen. "Die TTH hatte ein großes Standing auf dem Markt, dahin wollen wir zurück", sagt Zeuke-Maier.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen