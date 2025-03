Hochwasserkatastrophe und Großprojekte prägen das Leben in Kissing

Das Hochwasser hat Kissing schwer getroffen. Trotz der Aufarbeitung der Schäden, die noch längst nicht abgeschlossen ist, tut sich einiges in dem Ort an der B2. Über die vielen Facetten des Gemeindelebens gab Bürgermeister Reinhard Gürtner bei der Bürgerversammlung in der Paartalhalle einen Überblick. Im Anschluss hatten die Kissingerinnen und Kissinger die Gelegenheit, Fragen und Anträge zu stellen. Die Veranstaltung wurde auch im Livestream übertragen.

Gönül Frey Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Reinhard Gürtner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kissing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis