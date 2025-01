In einem längeren Zeitraum vom 25. Dezember bis zum 7. Januar wurde in Kissing ein hochwertiges Pedelec der Marke Victoria gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, war das abgesperrte Fahrrad im Wert von 3500 Euro in einer Hofeinfahrt im Alemannenring abgestellt. Die Polizeiinspektion Friedberg nimmt Hinweise entgegen, unter 0821/323 1710. (AZ)

