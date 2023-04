Kissing

21.04.2023

Hochzeiten in Mergenthau: Die Wolferseders dürfen ihre Eventlocation bauen

Plus Die Genehmigung für die Erweiterung des Parkstüberls in Kissing ist da, die Wolferseders stecken im Umbau. Dafür verzögert sich die Eröffnung ihres neuen Restaurants.

Die Freude ist Lisa Wolferseder anzuhören. Nach einer langen Wartezeit können sie und ihr Mann in Mergenthau ihre Pläne verwirklichen: Das Parkstüberl wächst von 52 auf 500 Quadratmeter, aus der alten Fabrikhalle wird ein Ort für Hochzeiten und große Veranstaltungen. Vor eineinhalb Jahren startete das Entkernen des Gebäudes. Dann stagnierten die Arbeiten, die Baugenehmigung des Landratsamtes stand noch aus. "Jetzt geht es richtig los", sagt Wolferseder. Der Umbau ist nur eines der laufenden Projekte - neben dem neuen Restaurant im Rosenhof in Kissing und der Bewirtung in der Alten Welt in Mering.

Alte Welt in Mering schließt Ende April

Noch bis zum 30. April betreiben die Wolferseders das Restaurant dort, dann schließen sie die Türen. Eine Arbeit weniger für das Paar: "Den Überblick zu behalten, ist manchmal gar nicht so leicht", sagt Wolferseder. Während in Mergenthau Wände eingerissen und neue Sanitäranlagen installiert werden, feilen Handwerker in Kissing am brandneuen Restaurant "Solea" und verlegen neue Böden. Das Paar hatte geplant, es am 1. Mai zu eröffnen, doch die Lieferzeiten kamen ihm in die Quere. Das Herzstück fehlt noch - die Küche. Bis die Unternehmer im "Solea" zum ersten Mal Gäste begrüßen können, wird es vermutlich Ende Mai.

