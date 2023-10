Hoher Besuch: Koreanische Gemeinde feiert großes Fest in Kissing

Die Gemeinde Kissing war Gastgeberin für ein großes koreanisches Fest. Im Dr.-Josef-Zimmermann-Haus kamen über 200 Gäste zusammen.

Der Koreanische Verein Augsburg feierte eines der wichtigsten traditionellen Feste Südkoreas, Chuseok, in diesem Jahr in Kissing. Chuseok ist das koreanische Wort für Erntedank und wird traditionell zum Vollmond im Herbst gefeiert. Im voll besetzten Saal des Dr.-Josef-Zimmermann-Hauses kamen 200 Menschen zusammen. Die Vorsitzende Jum-Soon Dorotik begrüßte unter anderem den Konsul des Generalkonsulats der Republik Korea in Frankfurt am Main, Cha Soon Woo. Er durfte sich in das Goldene Buch der Gemeinde eintragen.

Ehrengast trägt sich ins goldene Buch von Kissing ein

Kissings Bürgermeister Reinhard Gürtner betonte in seiner Rede die 140 Jahre währende Freundschaft und diplomatische Beziehung zu Südkorea, welche bis heute immer wieder von beiden Ländern bestätigt wird. Zudem ist Südkorea ein wichtiger Wirtschaftspartner in Ostasien und Deutschlands drittwichtigster Handelspartner in Asien, nach China und Japan. Weiterhin ging Gürtner auf das zweite Abwerbeabkommen ein, das mit Korea vor mehr als 50 Jahren geschlossen wurde. Damals fehlten schätzungsweise bis zu 30.000 Krankenschwestern in Deutschland. Und so kamen viele junge Frauen von Korea in ein fremdes Land, allein, ohne ihre Familien und mit wenig Sprachkenntnissen. „Dieser Mut verdient Lob und Anerkennung“, betonte Gürtner.

Dabei entstanden zahlreiche Freundschaften, aber auch viele Ehen wurden geschlossen. „Sie haben damals immens zum wirtschaftlichen Aufschwung Deutschlands beigetragen“, so Gürtner. Daraus entstand dann auch der Koreanische Verein Augsburg. Beginnend mit einem Bauerntanz folgten verschiedene Tänze und Trommelstücke. Eine besondere Einlage gab eine junge Künstlerin an der Harfe. Mit ihrer virtuosen Darbietung beeindruckte sie auch mit dem traditionellen Lied Arirang, welches in Korea jeder kennt.

Nach der aus Stuttgart angereisten Hon-Bul Gruppe bildete der koreanische Frauenchor Augsburg mit einigen Liedern den Abschluss. Neben den zahlreichen folkloristischen Darbietungen wurde im Anschluss das Büfett mit typischen Speisen aus der koreanischen Heimat eröffnet. (AZ)