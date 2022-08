Hoher Schaden bei Auffahrunfall: 19-Jährige kracht bei Rot in zwei Autos

Eine 19-Jährige übersieht in Kissing zwei stehende Autos und kracht bei Rot in die Fahrzeuge. Eine Person wird bei dem Unfall verletzt.

Zu einem Unfall mit drei Fahrzeug kam es am Sonntagabend in Kissing. Gegen 19.50 Uhr übersah eine 19-Jährige laut Polizei in der Münchner Straße Höhe Kalkofenstraße in Fahrtrichtung Norden zwei Autos, die bei Rotlicht warteten.

Die junge Frau schob mit ihrem Wagen die stehenden Fahrzeuge ineinander. Hierbei wurde eine Beteiligte leicht verletzt. Dabei entstand ein hoher Sachschaden von ca. 22.000 Euro. (AZ)