Kissing

vor 50 Min.

Hotel am Kissinger Ortseingang bewegt die Gemüter

Auf der Baustelle am Robinienweg in Kissing kommt das Geschäftshaus gut voran. Doch für das geplante Hotel am Kreisverkehr fehlt nach wie vor die Genehmigung.

Plus Seit Jahren bemühen sich zwei Bauherren um ein Hotel am Kreisverkehr der B2 in Kissing – erfolglos. Woran hakt das Projekt?

Von Anna Katharina Schmid Artikel anhören Shape

Oleg Drewitz und Alexander Jeckel stehen unter Strom. "Wenn wir 2021 gewusst hätten, was auf uns zukommt, hätten wir das ganze Projekt abgeblasen", sagen die Unternehmer. Vor fünf Jahren kauften die Bauherren das Grundstück am Kissinger Ortseingang. Der erste Bauabschnitt ist fast vollendet, in das große Geschäftsgebäude können bald die ersten Mieter einziehen. Für den zweiten haben die Männer große Visionen: Ein Treffpunkt für die Gemeinde soll hier entstehen, ein mehrstöckiges Hotel, eine Bäckerei und ein Restaurant mit warmer Küche bis spätabends und großzügiger Terrasse, umgeben von Hecken, Grünflächen und Bäumen. Eine Anlaufstelle auch für Jugendliche, die oft abends bei der Tankstelle zusammensitzen. Gerade für den Kissinger Jeckel, der mit seiner Familie in der Gemeinde lebt und sein Fliesengeschäft betreibt, eine schöne Vorstellung. Doch die Umsetzung verzögert sich.

Bauherren wollen in Kissing ein Hotel errichten

Denn in den Neubau fließt eine große Summe, mehrere Millionen Euro schätzen die Bauherren. Bereits jetzt haben sie viel Geld und Zeit investiert, in den Bodenaustausch, Architektenhonorare und Pläne. "Es gibt kein Zurück", scherzt Drewitz. Das Gemeindegrundstück in exponierter Lage hatte lange Zeit brachgelegen. Die Bauwerber hatten vor fünf Jahren mit ihrem Nutzungskonzept den Zuschlag bekommen. Drewitz deutet in Richtung des Kreisverkehrs. "Die Stelle direkt am Ortseingang ist toll – und prädestiniert für etwas Schönes." 2018 reichten die beiden Männer einen ersten Entwurf bei der Gemeinde ein, für einen Bürokomplex und ein fünfstöckiges Hotel mit Gastronomie. Der Entwurf wurde damals noch unter dem Altbürgermeister Manfred Wolf durchgewinkt, und die Bauherren konzentrierten sich zunächst auf den ersten Bauabschnitt, das Geschäftshaus – selbst ein umfangreiches Projekt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen