Hotel am Kissinger Ortseingang mit neun Gegenstimmen erneut abgelehnt

Der Kissinger Bauauschuss diskutierte erneut über das Hotel, das am Ortseingang der Gemeinde entstehen soll.

Plus Von sieben auf fünf Stockwerke will der Bauherr sein Gebäude am Kissinger Ortseingang reduzieren – dennoch findet das Projekt im Bauausschuss keinen Anklang.

Der große Rohbau fällt von Weitem ins Auge. Er prangt am Kissinger Ortseingang, direkt am Kreisverkehr der B2, mehrere Stockwerke hoch. Das Hotel, das insgesamt 49 Betten, Restaurant, Büros und Betriebsleiterwohnungen beinhalten soll, beschäftigt Kissing mittlerweile seit mehreren Jahren. Zunächst plante der Bauherr mit drei Stockwerken, der Gemeinderat genehmigte fünf, dann lag kurze Zeit später ein Antrag für sieben Stockwerke vor. Jetzt entschied der Bauausschuss erneut über das Vorhaben.

Im April des vergangenen Jahres hatte der Bauausschuss eine Befreiung vom Bebauungsplan abgelehnt. Die Mehrheit der Rätinnen und Räte hatten sieben Stockwerke als zu massiv und schädigend für das Ortsbild empfunden. In der aktuellen Bauvoranfrage geht es nun um fünf Vollgeschosse mit einer Wand- und Gebäudehöhe von 16,5 Meter. Das Hotel erstreckt sich vom Erdgeschoss bis zum dritten Obergeschoss, im vierten sollen zwei Betriebsleiterwohnungen entstehen. Der Bauherr beantragte nun erneut eine Befreiung: In den Obergeschossen werden die zulässigen Grundflächen um bis zu 101,5 Quadratmeter deutlich überschritten. Der Beschlussvorschlag der Verwaltung lautete, der Befreiung zuzustimmen. Das Gremium sah das anders.

