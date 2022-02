Tennishalle in Kissing wird nun doch gebaut – im Hochwassergebiet

Plus Gute Nachrichten für den Tennis-Club Kissing: Der Standort für die Halle steht endlich fest. Er liegt mitten im Hochwassergebiet. Wie der Plan aussieht.

Seit mehreren Jahren schon bemüht sich der Tennisverein in Kissing um eine neue Halle. Die Mitgliederzahlen steigen, mehr Platz wird dringend benötigt. Doch der Verein hatte mit Schwierigkeiten zu kämpfen: Der angedachte Standort stellte sich zunächst als ungeeignet heraus. Daraufhin schlug der Bauausschuss eine andere Bauweise der Halle vor - doch die Kosten hierfür hätte der Verein nicht tragen können. Jetzt gibt es eine Lösung.