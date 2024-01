Im Kissinger Kleiderladen hat sich die Zahl der Kunden verdoppelt

Männerschuhe, Geschirr, Nähmaschinen - das wird im Kissinger Kleiderladen gerade besonders benötigt. Ein Team von 15 Personen betreut Warenannahme und Verkauf.

Für Petra Hamberger hat der Arbeitstag im Kissinger Kleiderladen um 10 Uhr begonnen. Sie ist eines der drei Vorstandsmitglieder des Vereins und am Öffnungstag immer anwesend. „Wir haben immer eine große Auswahl an Ware. Seit zwei Jahren steht jeden Mittwoch um 14 Uhr eine Riesenschlange vor der Tür. 30 bis 40 Kunden und Kundinnen kommen zu uns, um Kleidung, Spiele oder Geschirr einzukaufen“, freut sich Hamberger. Der Kleiderladen in der Auenstraße 12 b, der 2015 eröffnet wurde, bietet ab sofort hauptsächlich Sommerware und Übergangskleidung an. Warme und dicke Wintersachen werden gerade aussortiert und auch nicht mehr angenommen.

Ulrike Asam liefert immer wieder Kleidung an, die zu klein oder zu eng geworden ist. Foto: Heike Scherer

Petra Hamberger freut sich über ihr eingespieltes Team von 15 ehrenamtlichen Helfern. Es sind 14 Frauen und ein Mann. Schon um 10 Uhr wurden die ersten fünf Kisten mit Kleidung angeliefert. Sigrid Lakenberg und Theresa Obermayer schauen sich an einem großen Tisch die Kleidung an, bevor sie eingeräumt wird. Es steht auch eine Kiste für Rumänien bereit, in die sie manche Stücke hineinlegen. Sie haben viel Spaß bei ihrer Arbeit. Am Nachmittag von 14 bis 16.30 Uhr arbeitet ein zweites Team von vier bis fünf Personen. Sie beraten die Kundschaft, kassieren die verkaufte Ware und räumen weiterhin auf. Seit dem Ukrainekrieg und den gestiegenen Flüchtlingszahlen hat sich die Kundenzahl in den vergangenen zwei Jahren mehr als verdoppelt. Die Einnahmen kommen karitativen Zwecken zugute. Auch die Fahrtkosten der Transporte nach Rumänien durch die Matthäuskirche Hochzoll werden vom Kleiderladen bezuschusst.

Der Kleiderladen Kissing befindet sich in der Auenstr. 12 b und hat mittwochs von 10 bis 12 Uhr für die Anlieferung und von 14 bis 16.30 Uhr für den Verkauf geöffnet. Foto: Heike Scherer

Der Kleiderladen in Kissing besteht aus einem großen Raum

Das Angebot im Kleiderladen, der nur aus einem großen Raum besteht, der sowohl als Verkaufs- als auch als Lagerfläche dient, ist riesig. Außer Kleidung, Mänteln, Jacken, Schuhen für Damen, Herren, Kinder und Jugendliche sind Sportkleidung, Tischdecken, Vorhänge, Geschirr, Töpfe, Pfannen, Fahrräder, Spiele, Taschen, Koffer, Betten und Bettwäsche, ab und zu sogar Teppiche erhältlich. Es sind vor allem Menschen mit geringem Einkommen und Flüchtlinge, aber auch nachhaltig Denkende und junge Mütter. Eine Kundin kauft aufgrund der günstigen Preise für ihre Verwandten in der Ukraine ein und verschickt die Ware ins Kriegsgebiet. „Die hohe Kundenzahl zeigt uns, dass mehr Geflüchtete in unserer Region leben. Die Leute sind zufrieden und nehmen immer etwas mit“, weiß Petra Hamberger. „Wenn ich Nähmaschinen bekomme, kann ich sogar Frauen in Gambia helfen, die sich damit Geld verdienen. Einer unserer anerkannten Flüchtlinge bringt sie ihnen und sie sind sehr dankbar“, erklärt sie.

Die Auswahl an Schuhen für Damen, Herren und Kinder ist sehr reichhaltig. Foto: Heike Scherer

Dringend benötigt werden momentan Geschirr, Töpfe und Pfannen, Gläser für Wasser oder Saft, Kleidung für schlanke Männer, Männerschuhe, Fahrräder, funktionsfähige Flachbildfernseher und Nähmaschinen. Auch wenn die angelieferten Mäntel, Jacken, Blusen, Hemden, Hosen, Pullis, Kleider und Anzüge auf Ständer gehängt werden und alles andere in die Regale eingeräumt wird, ist die Kapazität nur begrenzt und es können immer nur kleine Mengen an Ware angenommen werden.

Petra Hamberger (zweite von links) ist eine der Vorsitzenden des Vereins Kleiderladen Kissing und freut sich über ihr engagiertes Helferteam, das am Mittwochmorgen die Ware annimmt und einräumt. Foto: Heike Scherer

Die Helferinnen im Kissinger Kleiderladen schätzen das gute Miteinander

Das Helferteam im Kleiderladen setzt sich aus Müttern und Rentnerinnen, aber auch aus Berufstätigen, die sich sozial engagieren möchten, zusammen. Die Mitglieder kommen aus Friedberg, Mering, Merching, Kissing und Freienried. Alle sind mit großer Freude dabei und jede Schicht endet mit einem gemeinsamen Kaffeetrinken. Manche wie Theresa Obermayer waren einmal beim Einkaufen, erlebten das nette Team und wollten auch dazugehören. Sie zog vor fünf Jahren aus Mühldorf nach Kissing, und meldete sich, als neue Helfer gesucht wurden. Als Hausfrau freut sie sich jedes Mal auf die nette Gesellschaft. Sigrid Lakenberg ist schon von Anfang an dabei. „Ich suchte als Rentnerin eine schöne ehrenamtliche Tätigkeit, bei der ich Kontakt mit Menschen habe“, sagt sie.

Für Kinder gibt es Kleidung, Schuhe, Spiele, Bücher und derzeit auch Faschingskostüme. Foto: Heike Scherer

Annahme und Öffnungszeiten: Der Kleiderladen Kissing in der Auenstraße 12 b ist am Mittwoch von 14 bis 16.30 Uhr für den Verkauf geöffnet. Zu kleinstem Preis sind dort Kleidung, Geschirr, Kleinmöbel, Spielzeug, Haushaltswaren, Teppiche, Fernseher u.v.m. erhältlich. Die Anlieferung von Ware in Körben oder Kartons ist mittwochs von 10 bis 12 Uhr möglich. Sachen dürfen keinesfalls vor der Tür abgestellt werden. Der Kleiderladen verfügt über eine eigene Internetseite, auf der man sich einen Überblick verschaffen kann. Man gibt entweder den Begriff „Kleiderladen Kissing“ ein oder wählt sich über www.casa-cambio.de ein. Ansprechpartner sind Petra Hamberger unter 01578/3262821, Marion Schaller unter 0176/52618184 und Sabine Theymann-Hauck unter 01627/415983.