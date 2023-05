Im Mehrgenerationenhaus herrscht seit 15 Jahren Vielfalt unter einem Dach

2008 wurde das Casa Cambio in Kissing eröffnet. Dies wird am 13. Mai mit einem Tag der offenen Tür gefeiert. Welche Wünsche Leiterin Brigitte Dunkenberger für die Zukunft hat.

Spielcafé für Eltern mit Kleinkindern, Babysitter-Diplom, Mädchengruppe, Besuchsdienstschulung für Senioreneinrichtungen, Bewerbungstraining für Schüler, Boulegruppe und Seniorenyoga sowie Smart-Surferkurse zur Internetschulung. Dies ist nur ein kleiner Auszug aus dem vielseitigen Programmangebot im Mehrgenerationenhaus Casa Cambio (MGH). Die mitten in Kissing gegenüber der Kirche St. Bernhard liegende Einrichtung besteht nun seit 15 Jahren. Zur Feier des kleinen Jubiläums öffnet sie am Samstag, 13. Mai, von 14 bis 18 Uhr ihre Türen in der Nelkenstraße 18/Eingang Kirchstraße.

Viele Angebote stellen sich vor

Von 14 bis 18 Uhr geben Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie Ehrenamtliche einen Einblick in ihre Arbeit. Neben Infoständen und verschiedenen Aktionen zum Mitmachen für Groß und Klein ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Bei schönem Wetter gibt es zudem Angebote im Freien, etwa im rückwärtigen Gartenbereich mit Spielplatz. Mit dabei sind auch viele Kooperationspartner, wie der im gleichen Gebäude angesiedelte Familienstützpunkt Süd. MGH-Leiterin Brigitte Dunkenberger freut sich auf viele Besucherinnen und Besucher, die die von ihr seit 15 Jahren geleitete Einrichtung als einen Treffpunkt voller Möglichkeiten für Menschen in unterschiedlichen Lebensaltern wahrnehmen.

Der Namenszusatz "Casa Cambio im Wittelsbacher Land“ verdeutlicht noch einmal, dass sich das Mehrgenerationenhaus als offener Ort versteht, an dem ein gegenseitiger Austausch von Jung und Alt stattfindet. Es ist eines von 88 Mehrgenerationenhäusern in Bayern, die im Rahmen des Bundesprogramms "Miteinander - Füreinander" gefördert werden. Im Frühjahr 2007 wurde beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend der Antrag für das Leuchtturmprojekt "Mehrgenerationenhaus Casa Cambio (MGH)“ für den Landkreis Aichach-Friedberg gestellt. Den Zuschlag als Träger der Einrichtung bekam die Katholische Jugendfürsorge der Diözese Augsburg. Ein Jahr später konnte die Einrichtung in Kissing eröffnet werden. Ein Blick in die Jubiläumsbroschüre zeigt einige wichtige Meilensteine der vergangenen 15 Jahre auf, in dem sich das MGH zu einem gut frequentierten Ort der Begegnung entwickelte. Zum Herzstück und zentralen Anlaufpunkt des Mehrgenerationenhauses wurde der 2010 eröffnete Offene Treff.

Sprechstunde für Senioren

Mit dem Flüchtlingsstrom 2015 kam der Bereich Asyl und Integration hinzu, der von Petra Hamberger verantwortet wird. 2018 startete der begleitete Fahrdienst für mobilitätseingeschränkte Mitbürgerinnen und Mitbürger, für den in Kürze ein neues Fahrzeug in Betrieb genommen werden kann. Im Jahr 2019 wurde als Anlaufstelle rund um alle Fragen des Älter-Werdens ein Seniorenbüro im MGH eröffnet. Dort findet im zweiwöchentlichen Rhythmus auch eine Sprechstunde mit dem Kissinger Seniorenbeauftragten Peter Wirtz statt.

Zusammen mit dem Familienstützpunkt Süd werden im MGH auch immer wieder Babysitterkurse angeboten. Foto: Heike John

Viele gut laufenden Angebote mussten während der Corona-Zeit pausieren und manches komme nun erst wieder zögerlich in Gang, berichtet Brigitte Dunkenberger. Fehlende persönliche Kontakte und die damit verbundene Einsamkeit, ja oft sogar Hilflosigkeit, seien gerade für Seniorinnen und Senioren eine große Herausforderung in der Pandemie gewesen. Die MGH-Leiterin, die gleichzeitig auch Quartiermanagerin für Kissing ist, führte unzählige Telefonate und vermittelt dank eines guten Netzwerkes immer wieder Hilfsangebote für Senioren. Auf ihrer Wunschliste ganz oben steht die Realisierung einer häuslichen Betreuung für hilfsbedürftige Senioren. Hierfür werden noch Ehrenamtliche gesucht. "Gerne hätte ich auch einen gemischten Chor in unserem Räumen sowie eine Gruppe, die mit einfachen Tänzen gute Laune macht und fit hält“.

Am Samstag, 13. Mai, findet der Tag der offenen Tür im Mehrgenerationenhaus in Kissing statt. Foto: Heike John

Zur finanziellen Absicherung des MGH neben den staatlichen Förderungen sowie des Landes, des Landkreises und der Träger wurde 2013 der Förderverein Casa Cambio gegründet. Hier sind auch drei Gemeinden und der Landkreis. Mit dieser Mitgliedschaft und dank einiger großzügiger Spenden kann derzeit ein generationenübergreifendes Miteinander im Landkreis Aichach-Friedberg gefördert werden. 2028 läuft jedoch die über die Jahre immer wieder nur befristete Bundesförderung aus und noch weiß Brigitte Dunkenberger nicht, wie es dann weitergehen wird. Eine langfristige Anschlussfinanzierung, die eine Planungssicherheit und die Umsetzung der generationenübergreifenden Projekte ermöglicht, seien für die tägliche Arbeit enorm wichtig.