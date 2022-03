Im Notfall: Neue Hinweistafeln am Auensee sollen bei Rettungen helfen

Passierte ein Notfall am Auensee, konnten bis jetzt nur ungenaue Angaben zum Unfallort gemacht werden. Das ändert sich mit den neuen Hinweistafeln.

Von Mai bis einschließlich September sind die ehrenamtlichen Rettungskräfte der BRK-Gemeinschaft Kissing an jedem Samstag, Sonntag und auch an den Feiertagen an der Wasserrettungsstation am Kissinger Auensee. Gerade seit den letzten Jahren kommt es vermehrt vor, dass rund um das Gewässer Notrufe zu medizinischen Notfällen abgesetzt und die Mitglieder alarmiert werden. Doch bisher konnten die Hilfesuchenden keine genauen Angaben zum Unfallort machen - was wertvolle Zeit kostet.

Erste Hilfe am Auensee: Hinweistafeln sollen die Suche vereinfachen

„Wir sind froh, wenn uns die Badegäste bei Notfällen durch den Notruf 112 alarmieren. Dafür sind unsere Mitglieder ausgebildet“, sagt Christian Ungewitter, stellvertretender Vorsitzender der BRK-Gemeinschaft Kissing. Jedoch kam es oft vor, dass die Wachmannschaft bei Notrufen zu medizinischen Notfällen beziehungsweise Wassernotfällen keine genauen Ortsangaben erhielt. Meist beschränkte sich die Ortsangabe der einsatzmeldenden Person auf „Ostufer Auensee“ oder „Westufer Auensee“ beziehungsweise „am Lech beim Auensee“.

Auf der Suche nach dem Einsatzort geht wichtige Zeit für die Erstversorgung verloren, sagt Ungewitter. Das Westufer des Auensees ist knapp einen Kilometer lang. Aus diesem Grund haben sich die Technischen Leiter der BRK Gemeinschaft, Michael Schmidbaur, Martin Losert und Valentin Hamberger, etwas einfallen lassen. Seit ein paar Wochen sind rund um den Kissinger Auensee und entlang des Lechs zwölf Hinweistafeln platziert. Diese beschreiben neben den Wachzeiten der Station auch den genauen Standort, den Passanten beim Notruf mit angeben sollen.

Am Auensee stehen nun auch Schilder, die in Richtung der Wasserwacht Kissing zeigen. Foto: Christian Ungewitter

Bereits jetzt wurde eine Tafel am Kissinger Auensee zerstört

Alle Hinweistafeln und markanten Punkte wie die Bänke BRK-Gemeinschaft Kissing rund um unser Gewässer sind in einem aktuellen Lageplan verzeichnet. Dieser wurde an die Integrierte Leitstelle Augsburg, die Freiwillige Feuerwehr Kissing, den Rettungsdienst und allen Wasserrettungseinheiten weitergeleitet. "So ist auch bei größeren Einsätzen wie einer Vermisstensuche eine einheitliche Lagedarstellung gesichert“, sagt Losert. Um den Weg zum Auensee für den Rettungsdienst oder den anderen ortsfernen Rettungseinheiten noch klarer aufzuzeigen, hat die Gemeinde Kissing die bestehende Beschilderung um je ein weiteres Schild mit dem Aufdruck Wasserwacht Kissing versehen.

Die Hinweistafeln am Kissinger Auensee sollen es Hilfesuchenden erleichtern, den genauen Unfallort zu bestimmen. Foto: Christian Ungewitter

Es kommt nicht selten vor, dass bei Verletzungen eine weitere medizinische Versorgung im Krankenhaus nötig ist. "Daher ist es auch gut für den Rettungsdienst, dass der Weg noch besser beschrieben ist", sagt Ungewitter. Doch die Freude über die praktischen Hinweistafeln wird getrübt: „Wir sind fassungslos, dass nicht mal nach einer Woche eine Hinweistafel mutwillig zerstört worden ist. Es ist äußerst schade, wenn unsere ehrenamtliche und freiwillige Arbeit absichtlich mit Füßen getreten wird.“

Info: Die BRK-Gemeinschaft Kissing ist neben den Wachzeiten in den Sommermonaten auch rund um die Uhr an allen Tagen im Jahr auf Rufbereitschaft für Katastrophenfälle und bei Notfällen rund um den Auensee. (AZ)