Im September wird das Kissinger Jugendzentrum wieder eröffnen

Plus Claudia Riedel aus Friedberg und Florian Schweda aus Augsburg kümmern sich künftig um die Jugendarbeit. Es ist eine Zusammenarbeit mit Mering geplant.

Seit Januar ist das Kissinger Jugendzentrum an der Paartalhalle geschlossen. Der Jugendbeauftragte Michael Eder hielt zwar den Kontakt zu den Jugendlichen und den Jugendorganisationen. Jetzt ist er froh, dass sich ab September wieder zwei Fachkräfte um die Jugendarbeit in der Gemeinde kümmern werden. Die genauen Öffnungszeiten des Jugendzentrums ab September werden noch rechtzeitig bekanntgegeben. Gedacht ist das Jugendzentrum für Jugendliche ab der fünften Klasse. Eine Altersgrenze gibt es nicht, sodass sogar noch Besucher bis 28 Jahre vertreten waren.