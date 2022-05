Kissing

17:30 Uhr

In der Burgstallkapelle in Kissing tönt künftig eine neue Orgel

Plus Kissing freut sich über eine neue Orgel, die künftig in der Burgstallkapelle zu hören sein wird. Die Instrumente der Kapelle haben eine besondere Geschichte.

Von Heike John

Aus einer Kirche im Schwarzwald stammt die Orgel, die im Sommer vergangenen Jahres in der Burgstallkapelle durch die Kissinger Firma Offner eingebaut wurde. Sie löst ein nicht mehr funktionstüchtiges Harmonium ab, an dem bisher die seltenen Messen und Andachten im geschichtsträchtigen Gotteshaus musikalisch begleitet wurden. "Das Orgelpositiv mit vier Registern und seinen 224 Pfeifen mit angehängtem Pedal wurde von unserer Firma im Jahre 1980 erbaut", berichtet Orgelbaumeister Andreas Offner. Es diente als Interimsinstrument in einer Kirche im Schwarzwald, bis diese sich eine neue Orgel leisten konnte. "Ein glücklicher Zufall machte es möglich, dass diese hochwertige Manual-Orgel für die beengten Platzverhältnisse in der Burgstallkapelle sehr geeignet war."

