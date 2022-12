Kissing

18:01 Uhr

In der Oldtimer-Boutique berät Lisette Rosenkranz am liebsten Frauen

Plus Der Fahrzeugsalon in Kissing ist auf seltene Fahrzeuge spezialisiert. Besonders am Herzen liegen der 45-jährigen Chefin die weiblichen Kunden.

Von Michael Eichhammer

Wenn es um seltene Fahrzeuge geht, kann Lisette Rosenkranz einen echten Superlativ vorweisen, denn rarer könnte ein Automobil nicht sein: Einer der größten Schätze der Oldtimer-Boutique in Kissing ist ein De Dion Bouton ID Roadster von 1922, wie es ihn nur zwei Mal in Deutschland gibt. Der Fuhrpark von Lisette Rosenkranz in Kissing lässt die Herzen von Auto-Enthusiasten höherschlagen – von klassischen Roadstern und noblen Limousinen über rare Sportwagen bis zu italienischen Rennmotorrädern aus längst vergangenen Tagen. Auf 1200 Quadratmetern findet hier eine Zeitreise statt, die mit einem Automobil-Museum konkurrieren könnte. Rund 15 Oldtimer und etwa 20 modernere Fahrzeuge sind in der Regel vor Ort.

