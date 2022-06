Kissing

In Kissing gibt es jetzt Gemüse vom Feld zum Selbsternten

Plus Alexander Gastl kam die Idee während seiner Technikerausbildung. Bei der Ernte seines unbehandelten Gemüses vertraut er auf die Ehrlichkeit der Kunden.

Von Heike Scherer

Nach dem Sport abends noch schnell zum nahe gelegenen Gemüsefeld fahren und zwei Salatköpfe für das Abendessen holen, wenn die Supermärkte schon keinen mehr haben oder sie fast verwelkt sind. Genau an solche Kunden und Kundinnen dachte Landwirt Alexander Gastl, als er am 14. April seine ersten Salatpflanzen setzte. Die zweite Pflanzung führte er am 23. April durch. Inzwischen sind noch Kohlrabi, Fenchel, Blumenkohl und Brokkoli hinzugekommen, die aber noch eine Weile wachsen müssen. Deshalb steht an der Kasse auch erst der Preis von 1,50 Euro für einen Salat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

