In Kissing gibt es jetzt Tierfutter aus der Frischetheke

Plus Die Inhaberin erfüllte sich einen Traum - ein spezielles Tierfuttergeschäft. Ihr Angebot ist in Schwaben einzigartig.

Mit der „Barferia“ ging für Claudia Böck ein langgehegter Traum in Erfüllung. Sie hofft jetzt, dass die Menschen die erste Frischfleischtheke für Hunde und Katzen in Schwaben annehmen. Zusätzlich bietet sie Ernährungsberatung, individueller Rationsberechnung und wöchentlichem Abpackservice.

Klaus und Imme Sedlmayr aus Mering schauten sich mit ihrem elfjährigen Golden Retriever Ben in der „Barferia“ um. Die beiden schauen sehr auf die Gesundheit ihres Tieres, neben regelmäßigen, langen Spaziergängen wird es bald neue Fleisch- und Fischdosen erhalten. Außerdem gibt es im neuen Tierfuttergeschäft neben den täglich frisch zubereiteten vier Frischmenüs an der Barf-Theke noch vielfältige Angebote für die Tiere.