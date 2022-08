Indischer Aushilfspfarrer berichtet in Kissing von seiner Heimat

Wie lebt es sich als Christ in Indien? Davon und mehr erzählt Pater Praveen Joy Saldanha, Aushilfspfarrer in Kissing, bei einem Vortrag.

Ein Priester aus Indien, der in Belgien seine Doktorarbeit schreibt und bereits zum vierten Mal nach Kissing kommt, um im August die Urlaubsvertretung von Pfarrer Alfredo Quintero in der katholischen Pfarrei zu übernehmen, das ist schon bemerkenswert. Dies findet auch der neu formierte Pfarrgemeinderat um seinen Vorsitzenden Christof Niesse und bat Pater Praveen Joy Saldanha, für Pfarrangehörige und andere Gäste über seine indische Heimat zu berichten. Bei seinem Vortrag "Mein Indien" am Sonntag, 28. August um 18 Uhr ist ein Stück Weltkirche erfahrbar.

Indischer Pfarrer sammelt seelsorgerische Erfahrungen in Kissing

Die Pfarrei St. Bernhard - St. Stephan lädt ein, mitten in der Ferienreisezeit gedanklich den Kontinent zu wechseln und einzutauchen in das südasiatische Land. Zur Veranstaltung im Dr.-Josef-Zimmermann Haus am St.-Bernhard-Platz 3 werden auch indische Snacks und Getränke wie Mango-Lassi oder indischer Tee gereicht. Bereits zum vierten Mal übernimmt Pater Praveen Joy Saldanha die Urlaubsvertretung für Pfarrer Alfredo Quintero. "Die Ferienvertretung während des Sommers gibt mir die Möglichkeit, auch während meines Doktoratsstudiums in Leuven wichtige seelsorgerische Erfahrungen zu sammeln", freut sich der 35-Jährige. Auch in anderen deutschen Bistümern hat er bereits Vertretungen übernommen und wird im Anschluss an die vier Augustwochen in Kissing noch eine Urlaubsaushilfe im Bistum Trier antreten.

Die Kirche St. Bernhard in Kissing. Foto: Anna Katharina Schmid

Die deutsche Sprache beherrscht der indische Priester, der aus der Diözese Mangalore im Bundesstaat Karnataka im Südwesten Indiens stammt. In seinem Heimatland gibt es eine enorme Sprachenvielfalt. Auch davon wird Pater Joy in seinem Vortrag berichten. Selbst spricht er Hindi, Kannada, Konkani und Tulu. In seiner Heimat erwarb er einen Bachelor of Science an der Universität Mangalore und absolvierte in der Diözese Mangalore seine Priesterausbildung. Zudem erwarb er ein Diplom in Philosophie und einen Bachelor-Abschluss in Theologie. Dann kam er nach Belgien, wo er den Forschungs-Master in Theologie an der Katholischen Universität abschloss und nun, ebenfalls in englischer Sprache, promoviert.

Pater Joy kommt immer wieder gerne nach Kissing, wo er im Pfarrhaus bei der St.-Bernhard-Kirche wohnt. "Die Menschen sind sehr freundlich und zuvorkommend und ich gehe gerne durch den Ort spazieren", sagt der indische Aushilfspriester. Seit Anfang August ist er nun schon zur Vertretung von Pfarrer Alfredo Quintero in St. Bernhard und St. Stephan tätig. Für die Messfeiern im Altort holt ihn die dortige Messnerin immer mit dem Auto ab. "Wir sind mittlerweile schon ein eingespieltes Team", sagt Susanne Schneider.

Was der Aushilfspfarrer an der Gemeinde Kissing schätzt

Pünktlich zu Pater Joys Vortrag wird auch Kissings Pfarrer Alfredo Quintero wieder aus dem Sommerurlaub zurück sein. "Mit ihm habe ich in den vergangenen Jahren schon einiges unternommen und auch Augsburg und München besucht", berichtet der Inder. In der Landeshauptstadt hat ihn vor allem das BMW-Museum begeistert. Und natürlich schmecken ihm auch das bayerische Bier und Schweinshaxen. Was man in seinem Land isst, will Pater Joy bei seinem Vortrag ebenfalls berichten. Er spricht gerne über Indien, seine Erfahrungen, die Besonderheiten des Landes, die Religionen, das Christentum und die Riten. Dann will er auch auf die aktuelle Situation in Indien eingehen, die er aus der Perspektive seines fünfjährigen Aufenthalts in Europa analysieren wird.

"Dieser Abend wird sehr interessant", sind die Mitglieder des Pfarrgemeinderats überzeugt. "Wir hatten bei uns in Kissing auch schon Priester aus Sri Lanka und Indonesien zur Urlaubsvertretung und es kam immer gut an, wenn diese aus ihrer Heimat berichteten." Der allgemeine Wunsch sei, nach der längeren Corona-Pause auch die Geselligkeit in der Pfarrei wieder ein wenig zu beleben, erklären der Pfarrgemeinderatsvorsitzende Christof Niesse und sein Stellvertreter Michael Weiler. Der Vortrag von Pater Joy soll der Auftakt sein. Auch Film- und Bibelabende als weitere Angebote im Herbst sind im Gespräch. Der Eintritt ist frei. Die gesammelten Spenden kommen Pater Joys Hilfsprojekten in Indien zugute.