Interessensgemeinschaft Hochwasserschutz unter bewährter Führung

20 Jahre nach der Gründung blickt die Initiative aus Kissing auf einige Erfolge. Ziel wäre noch eine Neuberechnung der Hochwasserzonen.

Die Interessensgemeinschaft Hochwasserschutz (IGHS) hielt nach zweijähriger Corona-Pause ihre Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen ab. Dabei wurden alle bisherigen Amtsinhaber erneut gewählt.

Dieter Miller bleibt demnach Kassenprüfer, Helmut BärSchatzmeister, Anton Staffler erster Vorsitzender, Matthias Bentenrieder zweiter Vorsitzender und Peter Glück Beisitzer. Die IGHS wurde vor 20 Jahren gegründet, mit dem Ziel, die Interessen der vom „Pfingst-Hochwasser“ 1999 Geschädigten zu vertreten.

Dabei ging es um Einflussnahmen bei Behörden und Teilnahmen an vielen Versammlungen, um Gutachten, eine Gerichtsverhandlung und letztlich auch um Teilnahme an Einweihungen von Hochwasserschutzmaßnahmen. "Wenn es auch sehr, eigentlich viel zu lange gedauert hat, so ist in den vergangenen 20 Jahren doch einiges Positive im Hochwasserschutz zu verbuchen", resümiert der Vorsitzende.

Beim Hochwasserschutz ist viel voran gegangen

Ab Meldestufe 4 geht die Steuerung des Lechs auf das WWA-Weilheim über. Am Forggensee wurde ein großes Ablassbauwerk gebaut. An der Paar bei der Putzmühle gibt es seit 2007 ein Rückhaltebecken. Am Dünzelbach baute die Gemeinde Egling ein Rückhaltebecken und am Schmitterbach die Gemeinde Steindorf. Und auch das Rückhaltebecken in Merching wurde eingeweiht.

Der Paardurchfluss wird durch die beiden großen Rückhaltebecken- an der Putzmühle und bei Merching - auf maximal 19,2 Kubikmeter/Sekunde begrenzt. Für den Maximaldurchfluss am Paardurchbruch nach Ottmaring sind somit noch ca. 8,5 Kubikmeter/Sekunde Reserve möglich. Wenn nun die Paar innerorts von Mering und Kissing auch noch ertüchtigt ist, kann auch ein hundertjährliches Hochwasser (= HQ100, entsprechend Paardurchfluss von ca. 55 Kubikmeter/Sekunde) gefahrlos abgeleitet werden.

Kissinger IGHS kämpft um vor 1999 gültige Hochwasserzonen

"Das könnte noch etwa vier Jahre dauern", schätzt Staffler. Die IGHS werde darum kämpfen, dass dann die vor dem 1999er Hochwasser gültigen Hochwasserzonen annähernd wieder gelten werden. Davon hängen direkt die Versicherbarkeit und der Wert der dortigen Anwesen ab.

Das Wasserwirtschaftsamt-Donauwörth meldet seine Überschwemmungs-Karten in die ZÜRS-Datenbank (Zonierungssystem für Überschwemmung, Rückstau und Starkregen), aus der die Versicherungen die Gefährdungslage von zu versichernden Anwesen berechnen. Die aktuell gültigen Karten können auf www.ighs.de/Mitgliederinfo unter Hochwasserkarten auf Seite 21 eingesehen werden. "Die IGHS ist in den 20 Jahren zu einer Institution geworden, die von den im Hochwasserschutz involvierten Behörden bei entsprechenden Vorhaben mit eingebunden wird. Man gibt uns Auskunft, man beachtet uns. Darauf können wir stolz sein", sagt Staffler. (AZ)