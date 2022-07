Investor will siebenstöckiges Hotel am Ortseingang von Kissing errichten

Plus Das Grundstück am Robinienweg 1 beschäftigt erneut den Gemeinderat. Denn der Bauherr legt bei einem geplanten Gebäude immer wieder nach.

Immer wieder steht der Neubau am Ortseingang von Kissing auf der Besprechungsliste des Gemeinderats: In dem Gebäude werden ein Hotel, ein Restaurant, Büros und Betriebsleiterwohnungen entstehen. Nun sollte nach dem Willen der Bauträgerin der Bebauungsplan zum dritten Mal geändert werden. Sie beantragte, statt der maximal fünf Vollgeschosse, wie im Bebauungsplan vorgesehen, sieben Vollgeschosse errichten zu dürfen.