Jahrgang 1953/54 aus Kissing feiert Klassentreffen

Das Jubiläums-Klassentreffen der 70-Jährigen aus Kissing fand im Landgasthof Grundler (Alt-Kissing) statt. Mit-Organisator Hans Böck begrüßte die Anwesenden und gedachte in seiner Rede auch den verstorbenen Mitschülern. Nach einem gemeinsamen Abendessen verging die Zeit sehr schnell in netter Runde mit viel Unterhaltung und Erinnerungen an lustige Anekdoten aus der gemeinsamen Schulzeit.