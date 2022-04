Kissing

vor 51 Min.

Jetzt karg, aber bald besser – Kissings Haushalt ist beschlossen

Plus Kissing verabschiedete seinen Haushalt. Warum Bürgermeister sowie die Gemeinderätinnen und -räte trotz schwieriger Finanzlage entspannt bleiben.

Von Edigna Menhard

Eigentlich konnte sich Kissing 2020 über eine gute Nachricht freuen: Trotz Corona-Pandemie verbuchte die Gemeinde damals Gewerbesteuereinnahmen in nie dagewesener Höhe. 15 Millionen Euro sprudelten vor zwei Jahren in die Kasse. Im Vergleich: Das Jahr zuvor lagen diese bei unter sechs Millionen Euro. Dieses überraschende Plus hat jedoch für den diesjährigen Haushaltsplan unerfreuliche Konsequenzen. Denn dadurch stieg die Steuer- und Umlagekraft der Ortschaft stark an.

