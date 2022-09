Johannes Klier ist neuer Leiter der Mittelschule Kissing

Plus Johannes Klier ist als Leiter der Mittelschule Kissing Chef eines Hauses mit 264 Schülern. Der leidenschaftliche FCA-Fan wünscht sich, dass sie alle gerne hierherkommen.

Sehr positiv ist der erste Eindruck, den Johannes Klier in Kissing gewonnen hat. Der Nachfolger von Christine Teuber hat sein Amt als Schulleiter im August angetreten. Der wertschätzende und freundliche Umgang sowohl im Kollegium aber auch bei den Schülerinnen und Schülern ist ihm sofort aufgefallen. "Das hat mir das Ankommen sehr erleichtert", sagt er.