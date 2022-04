Jonglieren, Balancieren: Ein Kinderzirkus kommt nach Kissing

Der "Circus Maurice" bietet in der Osterwoche einen besonderen Kinderzirkus in Kissing. Am Ende gibt es eine Galavorstellung.

In der Osterwoche, vom 18. bis 22. April, haben Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren die Möglichkeit, echte Zirkusluft zu schnuppern und selbst Artistinnen und Artisten zu werden. In der bunten Zirkus-Zeltstadt, die eigens für das Projekt aufgebaut wird, können sie fünf Tage lang jonglieren, Akrobatik, Drahtseillaufen, Trapez, Vertikaltuch, Fakirkünste und vieles mehr auf spielerische Weise von erfahrenen Zirkustrainerinnen und -trainern lernen. Außerdem gibt es ein gemeinsames Mittagessen und Gruppenspiele in der Mittagspause sowie die Möglichkeit, sich auf der Hüpfburg auszutoben oder sich vom Training auszuruhen.

Am Freitag, 22. April, werden die trainierten Kunststücke und selbst ausgedachten Choreografien in einer abschließenden Galavorstellung präsentiert. Die Projektwoche ist eine Kooperation der Gemeinde Kissing, der Kissinger Pfadfinder und des "Circus Maurice". Der Zirkus "Maurice" ist ein pädagogisches Kinderzirkusprogramm, das 2005 von Studenten aus Fürstenfeldbruck gegründet wurde und seither mit großem Erfolg durch ganz Bayern tourt. An dem Projekt teilnehmen können insbesondere Kinder ab dem Geburtenjahrgang 2016 und älter. Das Projekt richtet sich vorrangig an sozial benachteiligte Kinder und wird gefördert durch "Zirkus macht stark", einem Förderprogramm des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF). Die Teilnahme ist für alle Kinder kostenfrei. (AZ)

Weitere Informationen: 08233/7907-212 oder Schulen-und-KiTas@kissing.de.