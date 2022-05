Kissing

Junge Tänzer fiebern dem ersten Auftritt seit der Pandemie entgegen

Für die Tanzpremiere 2022 "Back to Dance" am 29. Mai in Schwabmünchen trainieren auch die "Crazy Dragons" im Altern von acht bis zwölf Jahren eifrig.

Plus Sogar ein Starchoreograph aus den USA coachte die Tänzerinnen und Tänzer: Das Kissinger Tanzstudio Effekt plant eine große Premiere in Schwabmünchen.

Von Heike Scherer

In neongrünen Kostümen proben die Tänzerinnen der „Crazy Dragons“ am Donnerstagnachmittag unter Leitung von Amelie Seebacher ihre Choreographie für die große Tanzpremiere. Eine Woche vorher haben sie in derselben Halle sogar noch ein Tanzturnier, auf das sie ebenfalls hinfiebern. Zwei Jahre lang fand keine Aufführung statt und deshalb freuen sie sich riesig, endlich wieder auf der Bühne stehen zu dürfen und Eltern, Freunde und Verwandte einladen zu können.

