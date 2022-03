Kahler Burgstall-Berg: Warum der Gemeinderat nicht informiert wurde

Plus Spaziergänger sind entsetzt über den Kahlschlag am Kissinger Burgstall. Der Gemeinderat war vorab nicht informiert - das sei nicht unüblich, sagt der Bürgermeister.

Auch Wochen nach dem Kahlschlag rund um die Burgstall-Kapelle in Kissing ruht das Thema noch nicht. Viele Kissingerinnen und Kissinger, die an dem idyllischen Fleck vorbeispazierten, sind schockiert: Rings um den Hügel fehlen plötzlich Sträucher und Büsche, auch die zwei stattlichen alten Lärchen, welche die Kapelle gesäumt hatten, mussten weichen. Silvia Rinderhagen, Fraktionsvorsitzende der SPD im Gemeinderat, möchte klarstellen: "Wir wurden im Vorfeld nicht informiert." Bürgermeister Reinhard Gürtner nimmt Stellung dazu.