Kissing

18:15 Uhr

"Kann nicht alles zubetonieren": Unwetter trifft Autohändler schwer

Die Autos in Lisettes Automobile Boutique in Kissing sind von Dellen geradezu übersät - die Reparaturen sind eine Herausforderung.

Plus Die Autohändler in Kissing sind schockiert. Der Hagel hat viele Autos schwer beschädigt, die Reparaturen dürften lange dauern. Die Händler fühlen sich machtlos.

Von Bill Titze Artikel anhören Shape

Gerade erst war Lisette Rosenkranz an ihr Urlaubsdestination angekommen - dann bekam sie die schlechte Nachricht. Rund die Hälfte ihrer etwa 50 Fahrzeuge in Lisettes Automobile Boutique in Kissing hatte das Unwetter am vergangenen Samstag beschädigt. "Ich bin seit vielen Jahren im Geschäft, sowas habe aber auch ich noch nicht erlebt." Rosenkranz ist nicht als einzige betroffen. Auch ihre Kollegen im Umkreis hat es schwer getroffen. Die materiellen Schäden sind aber nur eine Seite der Medaille.

"Es ist einfach brutal", redet Robert Fürgut gar nicht groß um den heißen Brei herum. "Alle Autos, die draußen stehen, sind kaputt." Fürgut betreibt wie Rosenkranz einen Autohandel in Kissing. Im Blech der Autos seien durch den Hagel unzählig viele Dellen, auch Fenster gingen zu Bruch. Letztlich sei er gegen solche Ereignisse einfach machtlos. "Ich kann ja nicht alles zubetonieren." Dazu kommt die psychische Belastung. "Als Unternehmer denkt man ja an die Zukunft. Da hat man schon Angst, dass so etwas noch einmal passiert."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen