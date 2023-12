Katrin Freund und ihre Leidenschaft fürs Theater

Plus Eigentlich ist die Kissingerin studierte Biologin. Doch schon als Kind hat sie ein anderes Talent entdeckt, das heute auch dem Hiasl-Verein zugutekommt.

Katrin Freund ist nicht nur eine talentierte Puppenspielerin, sondern auch die Vorsitzende des Hiasl-Vereins, der sich der Förderung und Bewahrung der Kissinger Geschichte verschrieben hat. Der Räuberhauptmann Matthäus Klostermayr alias der "Bayerische Hiasl" steht dabei im Mittelpunkt. Außerdem liebt Freund das Schauspiel und die kreative Arbeit rund um ihre Produktionen. Das reicht vom Schreiben eigener Stücke und dem Konzipieren von Bühnenprogrammen bis hin zur Herstellung von Puppen, Requisiten und Kostümen.

Katrin Freund, die seit Dezember 2016 bei der Augsburger Puppenkiste beschäftigt ist, befasst sich schon seit vielen Jahren mit Theaterprojekten. "Angefangen habe ich bereits als Kind. Da habe ich wahnsinnig gerne gebastelt und gemalt", erzählt sie. In der Grundschule interessierte sich die heute 38-Jährige ausgesprochen für die Geschichte ihrer Heimatgemeinde und vor allem für Matthäus Klostermayr (1736 bis 1771), die ja untrennbar mit ihrem Heimatort verknüpft ist.