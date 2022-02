Keine Angst vor der Feuerwehr: Kinder üben Notruf in Kissing

Plus Wie setzt man einen Notruf ab? Das lernten die dritten Klassen in Kissing mit der Feuerwehr. Auch Kinder können im Notfall handeln und wertvolle Hilfe leisten.

Am vergangenen Freitag tönten Sirenen durch Kissing. Gleich mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr waren unterwegs. Den Notruf hatten Kinder der Grundschule abgesetzt, um das Prozedere zu üben. "Und um zu sehen, dass die Feuerwehr auch tatsächlich kommt", sagt Andreas Santa, stellvertretender Vorsitzender der Freiwilligen Feuerwehr in Kissing. Viele Beispiele zeigen, dass auch Kinder im Notfall helfen können – wenn sie wissen, wie.